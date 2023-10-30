Главный тренер «Сибири» — об игре Бека в двух звеньях: «Тампа-Бэй» так два кубка выиграла

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче с «Витязем» (3:2 Б).

«Удаления сбивали нас с игры. Хорошо начали пять на пять, контролировали, но удаления всё сбили. В конце смогли вытащить эту игру. Важная победа для нас перед поездкой.

Молодой защитник Лукин был заявлен в четвёртой тройке нападения? У нас просто не хватает игроков в атаке. Решил, что Бек будет играть побольше. Взял пример от «Тампа-Бэй»: они так два кубка выиграли. Кучеров играл в двух звеньях. Решил, что самый лучший шанс выиграть в этом матче — пойти вот так. Насколько возможно использовать Бека постоянно в двух звеньях? Посмотрим. У нас ещё игру пропускает Прохоркин.

Удалось ли решить проблему с началом атаки? Да, я думаю, это единственный момент. Мы работали с видео и на тренировках над выходами из зоны. Мало разговариваем, подсказываем друг другу. Если подсказывать, легче будет. Первая шайба «Витязя» надломила Сибирь? Так бывает. Случилось, но что делать, надо играть дальше.

Реально ли использовать Лукина в атаке? Он хорошо играет в тело, думали, если выпустим его в защите или в нападении, на форчек, подзарядит нашу команду, если бы потребовалось», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.