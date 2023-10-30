Сидни Кросби отреагировал на смерть бывшего нападающего «Питтсбурга» Джонсона

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на смерть бывшего нападающего «пингвинов» Адама Джонсона.

«То, как он катался… Есть ребята, которые, когда ты выходишь с ними на лёд, могут просто летать. И он был одним из таких.

Момент, когда Джонсон забил свой первый гол в НХЛ? Пока он был здесь, у него был потрясающий настрой. Он просто был искренне рад играть в НХЛ. [Его смерть] — это душераздирающе», — приводит слова Кросби The Hockey News.

Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью.

Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.