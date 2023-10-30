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Все игроки московского «Динамо» выбежали на лёд после гола Каблукова в его 1000-м матче

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков забросил шайбу в своём 1000-м матче в рамках чемпионатов России. Это случилось во встрече с «Сочи» (6:1).

На 58-й минуте при счёте 5:1 динамовцы убежали в контратаку «три в два». Иван Муранов отдал передачу к воротам на правый фланг, Дмитрий Рашевский сделал скидку в центр. Оттуда Каблуков отправил шайбу в пустой угол ворот. После этого вся команда выбежала на лёд, чтобы поздравить 35-летнего нападающего.

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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1 (0:0, 2:1, 4:0).