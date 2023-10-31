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Панарин побил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке по результативной серии на старте сезона

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. В этой встрече российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу и набрал очки в девятом матче подряд на старте сезона НХЛ.

Таким образом, Панарин побил рекорд клуба в XXI веке по продолжительности результативной серии со старта сезона. В сезоне-2009/2010 Мариан Габорик набирал очки в восьми играх подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Рекорд «Рейнджерс» за всю историю принадлежит Роду Жильберу, который набирал очки в 14 подряд играх со старта сезона-1972/1973.