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Панарин продлил результативную серию со старта сезона НХЛ до девяти матчей

Панарин продлил результативную серию со старта сезона НХЛ до девяти матчей
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Сегодня, 31 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (2:3, 0:0, 1:1, 0:1 — ОТ). В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметились российский нападающий Артемий Панарин. Также на счету Панарина две результативные передачи.

Таким образом, 31-летний форвард довёл свою результативную серию до девяти матчей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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