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Артемий Панарин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Артемий Панарин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ
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Сегодня, 31 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1 — ОТ). В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. Также на счету Панарина две результативные передачи.

Благодаря результативным действиям в этой встрече Артемий Панарин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. Теперь у Панарина 15 очков по системе «гол+пас». Он забросил пять шайб и стал автором 10 результативных передач. Столько же очков у форварда «Детройта» Дилана Ларкина.

На первом месте в списке бомбардиров нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, у него 18 очков.

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