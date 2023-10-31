Артемий Панарин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Сегодня, 31 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1 — ОТ). В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. Также на счету Панарина две результативные передачи.

Благодаря результативным действиям в этой встрече Артемий Панарин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. Теперь у Панарина 15 очков по системе «гол+пас». Он забросил пять шайб и стал автором 10 результативных передач. Столько же очков у форварда «Детройта» Дилана Ларкина.

На первом месте в списке бомбардиров нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, у него 18 очков.