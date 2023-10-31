Сидни Кросби вышел на 15-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (3:4).

Как отмечается на официальном сайте НХЛ, канадский нападающий записал на свой счёт 957-й ассист в 1199-й встрече в карьере. Благодаря этому Кросби вышел на единоличное 15-е место в истории лиги по количеству результативных передач, обогнав легендарного Марка Рекки (956 в 1652 матчах). Выше располагается Даг Гилмор (964 в 1474). Лидирует в гонке ассистентов Уэйн Гретцки с 1963 пасами в 1487 встречах.

Среди действующих хоккеистов Кросби с отрывом лучший. Второе место занимает Евгений Малкин с 764 ассистами в 1072 матчах.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.