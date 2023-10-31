Гендиректор «СКА Арены» ответил на вопрос, когда СКА может переехать на новый стадион

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал, когда СКА может переехать на новый стадион.

«Когда планируется переезд СКА? Думаю, СКА сейчас прорабатывает все варианты. Это непростой вопрос, потому что уже налажена логистика. Мы находимся в контакте со СКА, они сейчас определяются, смотрят, как календарь и логистика позволяют. Это же непросто — взять и переехать командой. Это большие вопросы, связанные в том числе с непрерывностью процесса подготовки команды к плей-офф. Реально ли сделать это в этом году? Да, если СКА решит, мы готовы оказать помощь со стороны арены, чтобы они как можно быстрее себя почувствовали здесь по-домашнему», — сказал Сватковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.