Сборная России по хоккею в случае допуска на Олимпиаду-2026 сыграет в группе с США

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Россия и США значатся в группе С. Остальные участники квартета определятся после квалификации.

На донный момент известен полный состав лишь одной группы — А. В ней сыграют Канада, Швеция, Швейцария и Италия. В группу B уже попали Финляндия, Германия и Чехия.

Финальная квалификация также состоит из трёх квартетов — D, E и F. В каждом известны по три из четырёх сборных. В первой группе находятся Словакия, Казахстан и Беларусь (в случае допуска), во второй — Латвия, Франция и Австрия, в третьей — Дания, Норвегия и Словения.

Во втором раунде олимпийской квалификации три квартета, в каждом известны три участника. Группа G: Венгрия, Литва, Япония. Группа H: Великобритания, Румыния, Китай. Группа J: Корея, Польша, Украина.

Второй квалификационный раунд представлен тремя квартетами. Группа K: Эстония, Исландия, Болгария, Южная Африка. Группа L: Нидерланды, Испания, Мексика, Таиланд. Группа M: Сербия, Хорватия, Турция, Тайвань.