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«Авангард» во второй раз в сезоне победил нижегородское «Торпедо»

«Авангард» во второй раз в сезоне победил нижегородское «Торпедо»
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В Омске завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На шестой минуте первого периода Кирилл Воронин с передачи Бобби Линча открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Валентина Пьянова восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второго периода Райан Спунер с передачи Владимира Ткачёва вывел омский клуб вперёд.

На шестой минуте третьего периода Михаил Орлов с передач Егора Виноградова и Никиты Шавина сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Дамир Шарипзянов во второй раз в матче вывел «ястребов» вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Линч) – 05:36 (5x5)     1:1 Буше (Шарипзянов, Пьянов) – 13:51 (5x4)     2:1 Спунер (Ткачёв) – 26:44 (5x5)     2:2 Орлов (Виноградов, Шавин) – 45:09 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Ткачёв, Буше) – 54:18 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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