«Авангард» во второй раз в сезоне победил нижегородское «Торпедо»

В Омске завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На шестой минуте первого периода Кирилл Воронин с передачи Бобби Линча открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Валентина Пьянова восстановил равенство в счёте.
На седьмой минуте второго периода Райан Спунер с передачи Владимира Ткачёва вывел омский клуб вперёд.
На шестой минуте третьего периода Михаил Орлов с передач Егора Виноградова и Никиты Шавина сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Дамир Шарипзянов во второй раз в матче вывел «ястребов» вперёд.
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- 31 октября 2023
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