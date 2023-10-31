«Автомобилист» всухую дома обыграл «Куньлунь», Галкин отразил 20 бросков

В Екатеринбурге завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.
Первый период завершился без заброшенных шайб.
В начале второй двадцатиминутки Степан Хрипунов с передач Данила Романцева и Никиты Трямкина открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Алексей Макеев с передач Брукса Мэйсека и Максима Осипова удвоил преимущество подопечных Николая Заварухина.
В конце матча Андрей Обидин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с астанинским «Барысом». «Куньлунь Ред Стар» сыграет на своём льду с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 2 ноября.
- 31 октября 2023
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