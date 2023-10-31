Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» всухую дома обыграл «Куньлунь», Галкин отразил 20 бросков

«Автомобилист» всухую дома обыграл «Куньлунь», Галкин отразил 20 бросков
Комментарии

В Екатеринбурге завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Степан Хрипунов с передач Данила Романцева и Никиты Трямкина открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Алексей Макеев с передач Брукса Мэйсека и Максима Осипова удвоил преимущество подопечных Николая Заварухина.

В конце матча Андрей Обидин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хрипунов (Романцев, Трямкин) – 21:43 (4x5)     2:0 Макеев (Мэйсек, Осипов) – 30:59 (5x4)     3:0 Обидин (Макеев) – 59:18 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с астанинским «Барысом». «Куньлунь Ред Стар» сыграет на своём льду с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 2 ноября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android