«Да наконец-то!» Капитан «Авангарда» Шарипзянов отреагировал на первый гол в сезоне

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) и рассказал о своём первом голе в сезоне.

«Хороший матч. Инициатива переходила из рук в руки всю игру, наверное, удаления были тому причиной. Хорошо, что меньшинство вовремя выстояло, а большинство вовремя забило. В принципе, так оно и будет по ходу сезона.

Мой гол? Да наконец-то! Почему-то так получается снова, что я долго иду до первой шайбы», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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В следующей игре омский клуб сыграет в гостях со СКА. Игра состоится 2 ноября на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск.