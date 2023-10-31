«Конечно, проще выкинуть шайбу по стеклу». Ларионов порассуждал о выходе «Торпедо» из зоны

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Авангарда» (2:3) прокомментировал выход нижегородского клуба из зоны защиты.

«Мы стараемся в любой ситуации дорожить шайбой, отдавать её сопернику – это не наш стиль. Играя в меньшинстве, заменяя вратаря, мы стараемся довести дело до конца за счёт контроля шайбы, за счёт тех ходов, которые мы хотим видеть. Тот стиль, который мы проповедуем, должен присутствовать постоянно. Это не всегда просто, по ходу матчей наступает определённая усталость, поэтому где-то рвётся и нам что-то не удаётся довести до логического завершения.

Рискованный выход «Торпедо» из зоны даже под давлением? Конечно, проще выбросить шайбу через стекло или сделать проброс. Это, наверное, правильно. С другой стороны, если у нас люди на площадке видят партнёра, находящегося рядом, даже в рискованной ситуации, то они стараются сделать так, чтобы через короткий пас и через центр вывести её и создать какую-то атаку, даже в меньшинстве. Не всегда это получается, и мы об этом говорим. Это требует игровой гибкости, когда ты понимаешь, что задержался в зоне обороны больше 40 секунд, то возникает усталость, а она ведёт к ошибкам. Здесь есть резерв для нашей команды, где мы можем каким-то образом сыграть проще и сохранить свежесть», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.