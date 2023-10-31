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Ларионов: радует, что «Торпедо» забило нехарактерные голы. Голы-то любые считаются

Ларионов: радует, что «Торпедо» забило нехарактерные голы. Голы-то любые считаются
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Авангарда» (2:3) ответил на вопрос о нехарактерных голах нижегородского клуба.

«Нехарактерные для «Торпедо» голы? Да, я доволен этим. Это даёт нам вариативность тех голов, которые мы хотим. Естественно, всегда хочется забивать красиво, после атак сходу, но соперник играет плотно, и сегодня мы вот как раз забили такие трудовые голы. К сожалению, их не хватило, но разница сегодня была в большинстве: они забили два, мы – ни одного. Но то, что мы стали забивать нехарактерные голы – это радует. С этого мы можем ориентироваться на будущие игры, потому что голы-то любые считаются.

Большинство? Здесь, я бы сказал, не такое быстрое движение шайбы было, как мы ожидали. Побыстрее должно быть чуть-чуть, чтобы раздвинуть четырёхугольник, нужна какая-то свежесть и чтение ситуации. И даже в расстановке «5 на 3» мы не смогли найти свежие, неординарные ходы, которые могли дать нам шанс забить гол», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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