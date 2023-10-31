Ларионов: рад, что «Авангард» принял вызов. Ставить «автобус» было бы преступлением

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Авангарда» (2:3) рассказал об агрессивном стиле игры команд в матче.

«Да, мы хотели сегодня выиграть, взять реванш. Мы посчитали, что ту игру в Нижнем Новгороде мы должны были выигрывать. Нехарактерно для нас проигрывать дома 0:1, когда соперник выстраивает «автобус» и играет на контратаках. Сегодня мы хотели сделать так, чтобы на их площадке, при их поддержке выиграть, взять реванш. Сценарий игры был другим, была масса удалений, и всё решило мастерство игроков, оказавшееся чуть выше у соперника именно на розыгрыше лишнего. «Автобусов» сегодня не было, игра была зрелищной, для болельщиков. И при такой аудитории ставить «автобус» — было бы преступлением перед хоккеем, мы рады, что «Авангард» принял наш вызов и хоккей получился», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.