Ларионов: в «Торпедо» будут терпеливо вести Линча. Рановато делать выводы о нём

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Авангарда» (2:3) оценил игру американского нападающего клуба Бобби Линча.

«Бобби Линч сегодня мог решить исход матча, когда попал в штангу. Был очень хороший момент. Мы пытаемся найти для него правильную позицию, потому что он в принципе центральный нападающий, но очень скоростной. Он может закрыть сразу две позиции. Мы будем терпеливо вести его, после десяти матчей рановато делать какие-то выводы. Надеюсь, что с возвращением наших отсутствующих лидеров мы получим серьёзное подкрепление, и те мысли, которые у меня есть по «химии», по этим четырём тройкам нападения, воплотятся в жизнь, и у нас будет серьёзная команда, заточенная на атаку всеми четырьмя звеньями», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.