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Никишин — о положении СКА в таблице: это начинает поддавливать. Непривычно, что так тяжело

Никишин — о положении СКА в таблице: это начинает поддавливать. Непривычно, что так тяжело
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Защитник СКА Александр Никишин после поражения от «Ак Барса» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ прокомментировал турнирное положение клуба из Санкт-Петербурга.

«Думаем ли о том, что не получается подняться выше? Конечно, смотрим в таблицу. Это начинает чуть-чуть поддавливать, столько игр уже прошло. Надо стараться подниматься. Непривычно, что так тяжело в этом сезоне. Будем искать проблемы и пытаться подниматься в таблице», — сказал Никишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, подопечные Романа Ротенберга после 23 матчей набрали 24 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА отстаёт от лидера конференции — московского «Динамо» на 13 результативных баллов.

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