Ротенберг: СКА создал 20 моментов — этого достаточно, чтобы забить больше, чем два гола

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог домашнего матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3).

«Понимали, что будет такая игра, соперник будет ловить на контратаках. Сильный соперник, очень структурная и организованная команда, игра уровня плей-офф. Хорошее начало от нас, бросили в перекладину, создали достаточно голевых моментов, чтобы забросить больше, чем две шайбы. Допустили пару ошибок, пропустили обидные голы.

У Артемия Плешкова был день рождения, рассчитывали, что команда за него сыграет и реализует свои моменты. Создали 20 моментов, как и во многих других матчах – этого достаточно, чтобы забить больше, чем два гола. Будем работать над реализацией», — цитирует Ротенберга сайт КХЛ.

Подопечные Романа Ротенберга после 23 матчей набрали 24 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.