«Лос-Анджелес Кингз» в гостях одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс»

Сегодня, 1 ноября, «Лос-Анджелес Кингз» обыграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

В составе «Кингз» заброшенными шайбами отметились Андреас Энглунд, Филлип Дано, Артур Калиев и Адриан Кепме.

За «Торонто» единственную шайбу забросил канадский нападающий Джон Таварес.

После восьми матчей «Кингз» занимает пятое место в Западной конференции с 10 очками. «Торонто» расположился на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 11 очков в восьми играх.

В следящем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Торонто» встретится с «Бостон Брюинз».