«Лос-Анджелес Кингз» в гостях одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс»
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Сегодня, 1 ноября, «Лос-Анджелес Кингз» обыграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).
В составе «Кингз» заброшенными шайбами отметились Андреас Энглунд, Филлип Дано, Артур Калиев и Адриан Кепме.
За «Торонто» единственную шайбу забросил канадский нападающий Джон Таварес.
После восьми матчей «Кингз» занимает пятое место в Западной конференции с 10 очками. «Торонто» расположился на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 11 очков в восьми играх.
В следящем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Торонто» встретится с «Бостон Брюинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Энглунд (Дюбуа) – 06:38 0:2 Дано (Мур, Спенс) – 11:40 0:3 Калиев (Фиала, Байфилд) – 29:46 (pp) 1:3 Таварес (Марнер, Нюландер) – 48:25 (pp) 1:4 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 52:13
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