Нюландер установил рекорд «Торонто» по длительности результативной серии со старта сезона

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (1:4) и продлил свою результативную серию до девяти матчей. Форвард отличался во всех матчах текущего сезона и установил новый рекорд франшизы по длительности результативной серии со старта сезона НХЛ. На счету канадца 13 (6+7) очков в текущем сезоне.

Ранее по восемь матчей подряд со старта сезона отличались хоккеисты «Торонто»: Джон Андерсон (сезон-1982/1983), Лэнни Макдональд (сезон-1976/1977) и Фрэнк Маховлич (сезон-1961/1962).

Напомним, сегодня, «Лос-Анджелес Кингз» обыграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).