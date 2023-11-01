Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нюландер установил рекорд «Торонто» по длительности результативной серии со старта сезона

Нюландер установил рекорд «Торонто» по длительности результативной серии со старта сезона
Комментарии

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (1:4) и продлил свою результативную серию до девяти матчей. Форвард отличался во всех матчах текущего сезона и установил новый рекорд франшизы по длительности результативной серии со старта сезона НХЛ. На счету канадца 13 (6+7) очков в текущем сезоне.

Ранее по восемь матчей подряд со старта сезона отличались хоккеисты «Торонто»: Джон Андерсон (сезон-1982/1983), Лэнни Макдональд (сезон-1976/1977) и Фрэнк Маховлич (сезон-1961/1962).

Напомним, сегодня, «Лос-Анджелес Кингз» обыграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Материалы по теме
«Лос-Анджелес Кингз» в гостях одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android