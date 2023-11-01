Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» назвал команду НХЛ, похожую по стилю на «Торпедо»

Защитник «Трактора» назвал команду НХЛ, похожую по стилю на «Торпедо»
Комментарии

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи назвал команду НХЛ, похожую по атакующему стилю на «Торпедо».

«Ключевое различие между американским и европейским хоккеем? Думаю, в том, что каждая команда имеет свой особенный стиль. Например, у «Торпедо» всё завязано на скорости, они играют быстро, так, как сам Ларионов во времена «Детройта» — а «Сибирь» играет в более американском стиле, больше форчека, больше силовой игры

Кто в НХЛ похож на это «Торпедо»? Думаю, мы играли схожим образом в «Вашингтоне». У нас было много европейских игроков — и Ови, и Кузя, и Никлас Бэкстрём, для которых европейский стиль был родным. Мы не были «бей-беги» командой, которая просто вбрасывает шайбу в зону, если у нас была возможность что-то придумать, мы ей пользовались — так что те «Кэпиталс» были ближе всего к европейскому стилю», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«В Сочи было ощущение, что мы играем в Канаде». Интервью с новым легионером «Трактора»
«В Сочи было ощущение, что мы играем в Канаде». Интервью с новым легионером «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android