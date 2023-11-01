Защитник «Трактора» назвал команду НХЛ, похожую по стилю на «Торпедо»

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи назвал команду НХЛ, похожую по атакующему стилю на «Торпедо».

«Ключевое различие между американским и европейским хоккеем? Думаю, в том, что каждая команда имеет свой особенный стиль. Например, у «Торпедо» всё завязано на скорости, они играют быстро, так, как сам Ларионов во времена «Детройта» — а «Сибирь» играет в более американском стиле, больше форчека, больше силовой игры

Кто в НХЛ похож на это «Торпедо»? Думаю, мы играли схожим образом в «Вашингтоне». У нас было много европейских игроков — и Ови, и Кузя, и Никлас Бэкстрём, для которых европейский стиль был родным. Мы не были «бей-беги» командой, которая просто вбрасывает шайбу в зону, если у нас была возможность что-то придумать, мы ей пользовались — так что те «Кэпиталс» были ближе всего к европейскому стилю», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: