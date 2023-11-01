Чемпион мира 2011 года среди молодёжи Максим Кицын сменит клуб в ВХЛ

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Максим Кицын будет обменян из новокузнецкого «Металлурга» в «Югру», в обратном направлении последует нападающий Дмитрий Сидляров.

31-летний воспитанник новокузнецкого «Металлурга» с 2019 года выступает в родном клубе в ВХЛ. В 2020-м году стал лучшим снайпером и бомбардиром ВХЛ. В 2011 году Кицын стал обладателем золотой медали молодёжного чемпионата мира в Баффало в составе сборной России. В 2009 году нападающий занял второе место на юниорском чемпионате мира. В КХЛ форвард провёл 130 матчей и набрал 22 (10+12) очка. В ВХЛ на счету Кицына 385 матчей и 319 (163+156) очков.

28-летний Сидляров провёл в ВХЛ 363 матча, в которых набрал 244 (91+153) очка. В КХЛ форвард провёл 70 матчей, в которых набрал 15 (6+9) очков.