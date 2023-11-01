«Ситуация не идеальная, но что есть – то есть». Голкипер Антон Худобин — об игре в ВХЛ

Вратарь «Сокола» Антон Худобин поделился впечатлениями от игры в ВХЛ. Перед стартом текущего сезона вратарь ждал предложений из КХЛ, но в итоге подписал контракт с родным клубом из Красноярска.

«Нормальные впечатления. Много молодых ребят играют, которые хотят продвинуть себя и попасть в КХЛ. Говорят, что в ВХЛ даже сложнее, чем в КХЛ, из-за непредсказуемости действий игроков? Конечно, здесь труднее. В ВХЛ молодые ребята, которые ещё не осознают свою роль в команде, поэтому есть брак в игре. Это примерно как ты выступаешь в НХЛ, а потом тебя спускают в фарм-клуб в АХЛ, где больше сумбура в игре, больше непонятных действий. Для этого и есть такие лиги, как ВХЛ и АХЛ, чтобы научиться правильно действовать.

Несколько лет назад играл в финале Кубка Стэнли, а сейчас выступаю в ВХЛ? Я просто хотел играть. Может быть, ситуация не идеальная, но что есть – то есть. Значит, хоккейные боги распорядились так.

Проблемы в ВХЛ? Арены не совсем новые – это да, и качество льда не всегда устраивает. По гостиницам не соглашусь: где бы мы ни были, везде они были хорошими, кровати и туалеты – нормальные. Переезды – тяжёлые. Например, из Орска в Челябинск мы ехали восемь часов на автобусе. Конечно, невесело, но меня же никто не заставляет играть здесь – это мой выбор. Ничего страшного, посидели, похохотали с ребятами в автобусе», – цитирует Худобина «РБ Спорт».

В текущем сезоне ВХЛ Худобин провёл девять матчей, в которых одержал пять побед с процентом отражённых бросков 94,5%.