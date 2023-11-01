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«Возможность получить прибыль». Дементьев — о попадании России в группу с США на ОИ-2026

«Возможность получить прибыль». Дементьев — о попадании России в группу с США на ОИ-2026
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о расписании Олимпиады-2026, согласно которому ИИХФ определила в группу С сборные России и США.

«Какое-то время назад я говорил, что первые международные матчи, которые сыграет наша сборная, будут именно с представителями Северной Америки. Поэтому новость о возможности игры со сборной США меня не удивила. Всем спортивным бизнесом Запада движет возможность получения прибыли из всего. Высочайший рейтинг телевизионного просмотра такого матча гарантирован, а значит, с этим возрастает возможность его проведения», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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