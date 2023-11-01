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Стали известны сроки возвращения после травмы нападающего «Сан-Хосе» Александра Барабанова

Стали известны сроки возвращения после травмы нападающего «Сан-Хосе» Александра Барабанова
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Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн назвал сроки восстановления российского нападающего «Шаркс» Александра Барабанова. Как сообщает San Hose Hockey Now со ссылкой на главного тренера команды, форвард будет восстанавливаться от четырёх до шести недель. 29-летний россиянин сломал палец в матче с «Флоридой Пантерз» (1:3) 25 октября.

В текущем сезоне Барабанов сыграл шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился и набрал две минуты штрафа.

«Сан-Хосе» остаётся единственной командой, которая ещё ни разу не побеждала в текущем сезоне НХЛ. «Шаркс» проиграли все девять своих матчей с разницей заброшенных и пропущенных шайб 9-35. В команде ряд травм лидеров нападения.

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