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Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Шенфельдом

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Шенфельдом
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Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с 30-летним нападающим Антоном Шенфельдом, сообщает пресс-служба клуба.

Шенфельд – воспитанник магнитогорского хоккея. В текущем сезоне провёл восемь матчей в КХЛ за «Куньлунь» – и отметился результативной передачей при показателе полезности «-2».

В чемпионате-2022/2023 в Континентальной лиге играл за «Сибирь» – 28 матчей, 3 (0+3) очка при показателе полезности «-8». Из Новосибирска по ходу сезона был командирован в Новокузнецк, сыграл за «Металлург» два матча, набранными очками не отметился.

В КХЛ, помимо «Куньлуня» и «Сибири», выступал за «Ладу» и магнитогорский «Металлург». В 2014 году стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в лиге за 12 сезонов – 516 матчей, 200 (65+135) очков, полезность «-60».

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