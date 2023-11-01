Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Колби Уильямс получил 30 минут штрафа за удар в голову Котляревского и драку с Калининым

Колби Уильямс получил 30 минут штрафа за удар в голову Котляревского и драку с Калининым
Комментарии

В эти минуты в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимает «Адмирал». Идёт второй период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Ибатуллин (Фьоре, Горшков) – 03:26 (5x5)     1:1 Робинсон (Дер-Аргучинцев, Кравцов) – 24:09 (5x4)     2:1 Телегин (Ткачёв) – 36:29 (5x4)     2:2 Бучельников (Лисовец) – 57:30 (5x5)     3:2 Шабанов (Ткачёв, Антипин) – 62:51 (3x3)    

В начале второй двадцатиминутки в матче состоялась драка между защитником гостей Колби Уильямсом и форвардом челябинского клуба Сергеем Калининым. Игрок «Трактора» заступился за одноклубника Михаила Котляревского, которого Уильямс ударил в голову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам эпизода Колби Уильямс получил пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи, пять минут за драку и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры. Сергею Калинину выписали пять минут за драку.

Материалы по теме
«В Сочи было ощущение, что мы играем в Канаде». Интервью с новым легионером «Трактора»
Эксклюзив
«В Сочи было ощущение, что мы играем в Канаде». Интервью с новым легионером «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android