Колби Уильямс получил 30 минут штрафа за удар в голову Котляревского и драку с Калининым

В эти минуты в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимает «Адмирал». Идёт второй период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

В начале второй двадцатиминутки в матче состоялась драка между защитником гостей Колби Уильямсом и форвардом челябинского клуба Сергеем Калининым. Игрок «Трактора» заступился за одноклубника Михаила Котляревского, которого Уильямс ударил в голову.

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По итогам эпизода Колби Уильямс получил пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи, пять минут за драку и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры. Сергею Калинину выписали пять минут за драку.