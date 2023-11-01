Колби Уильямс получил 30 минут штрафа за удар в голову Котляревского и драку с Калининым

В эти минуты в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимает «Адмирал». Идёт второй период, счёт равный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
В начале второй двадцатиминутки в матче состоялась драка между защитником гостей Колби Уильямсом и форвардом челябинского клуба Сергеем Калининым. Игрок «Трактора» заступился за одноклубника Михаила Котляревского, которого Уильямс ударил в голову.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
По итогам эпизода Колби Уильямс получил пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи, пять минут за драку и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры. Сергею Калинину выписали пять минут за драку.
- 1 ноября 2023
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