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Александр Овечкин высказался относительно решения Бекстрёма приостановить карьеру

Александр Овечкин высказался относительно решения Бекстрёма приостановить карьеру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение нападающего Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Мы будем активно поддерживать его и быть вместе с ним», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

Ранее о решении Бекстрёма высказался Генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан.

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