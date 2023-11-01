Калинин — о драке с Уильямсом: был грязный силовой приём, я заступился за партнёра

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 ОТ) и рассказал о драке с защитником дальневосточников Колби Уильямсом.

«Немножко не ожидали такой игры от «Адмирала», соперник обычно стоит в средней зоне, отдаёт инициативу и играет на контратаках. В этом матче он пошёл вперёд, забил гол, и нам нужно было отыгрываться. В следующем матче с «Адмиралом» будем продолжать играть в свой хоккей, пусть соперник подстраивается под нас.

Драка с игроком «Адмирала», который нанёс травму Михаилу Котляревскому? Игровой эпизод – заступился за партнёра. У нас в команде каждый готов заступиться друг за друга, отсюда складывается коллектив. На мой взгляд, был грязный силовой приём, и судьи грамотно разобрались.

У «Трактора» четыре победы подряд? Начали забивать голы, нас в этом плане прорвало. Надо наращивать преимущество и продолжать побеждать. Что-то изменили в тренировках, в системе игры? Немного больше стали работать на завершении в игровых моментах», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

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