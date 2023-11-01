Вратарь Иван Просветов дебютирует за «Колорадо» в матче с «Сент-Луисом»

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов дебютирует за «лавин» в ближайшей игре с «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар на предматчевой пресс-конференции. Его слова приводит журналист Марк Мозер в соцсети Х (ранее Twitter). Отметим, что игра состоится в ночь на 2 ноября и начнётся в 4:30 мск.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» забрал Ивана Просветова с драфта отказов 9 октября 2023 года, куда его выставила «Аризона Койотс».

В прошлом сезоне регулярки Национальной хоккейной лиги 24-летний вратарь провёл за «Койотс» семь матчей, в которых одержал четыре победы с 88% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,98. Всего в НХЛ Просветов сыграл 13 встреч, в которых одержал четыре победы с 87,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,07.