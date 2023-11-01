Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Иван Просветов дебютирует за «Колорадо» в матче с «Сент-Луисом»

Вратарь Иван Просветов дебютирует за «Колорадо» в матче с «Сент-Луисом»
Комментарии

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов дебютирует за «лавин» в ближайшей игре с «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар на предматчевой пресс-конференции. Его слова приводит журналист Марк Мозер в соцсети Х (ранее Twitter). Отметим, что игра состоится в ночь на 2 ноября и начнётся в 4:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Колорадо Эвеланш» забрал Ивана Просветова с драфта отказов 9 октября 2023 года, куда его выставила «Аризона Койотс».

В прошлом сезоне регулярки Национальной хоккейной лиги 24-летний вратарь провёл за «Койотс» семь матчей, в которых одержал четыре победы с 88% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,98. Всего в НХЛ Просветов сыграл 13 встреч, в которых одержал четыре победы с 87,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,07.

Материалы по теме
Российский вратарь Иван Просветов стал игроком обладателя Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android