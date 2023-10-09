Российский вратарь Иван Просветов стал игроком обладателя Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо»

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«Колорадо Эвеланш» забрал российского голкипера Ивана Просветова с драфта отказов, сообщает инсайдер Франк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Вчера, 9 октября, «койоты» отправили 24-летнего вратаря на драфт отказов. 16 июля 2023 года Иван подписал контракт с «Аризоной» на один сезон. Минимальная зарплата, которую получит Просветов по этому соглашению, — $ 775 тыс.

Напомним, в прошлом сезоне регулярки Национальной хоккейной лиги 24-летний вратарь провёл за «Койотс» семь матчей, в которых одержал четыре победы с 88% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,98.

Всего в НХЛ Просветов сыграл 13 встреч, в которых одержал четыре победы с 87,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,07.

«Колорадо» выиграл Кубок Стэнли в 2022 году.