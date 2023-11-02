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Защитник «Адмирала» Уильямс оштрафован за удар в голову Котляревского

Защитник «Адмирала» Уильямс оштрафован за удар в голову Котляревского
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Трактор» – «Адмирал» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Колби Уильямса по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу.

В начале второй двадцатиминутки в матче состоялась драка между защитником гостей Колби Уильямсом и форвардом челябинского клуба Сергеем Калининым. Игрок «Трактора» заступился за одноклубника Михаила Котляревского, которого Уильямс ударил в голову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам эпизода Колби Уильямс получил пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи, пять минут за драку и два 20-минутных дисциплинарных штрафа до конца игры. Сергею Калинину выписали пять минут за драку.

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