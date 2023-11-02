МОК назвал теоретическими шансы сборной России по хоккею сыграть на Олимпиаде-2026

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что сборная России по хоккею имеет лишь теоретические шансы на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. 31 октября на сайте ИИХФ появилась информация, согласно которой сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года. Россия и США значатся в группе С. Остальные участники квартета определятся после квалификации.

«В опубликованной программе ИИХФ чётко указано, что это является «теоретической позицией посева в случае, если будет принято решение о возвращении команды в программу чемпионатов Международной федерации хоккея». На данный момент рекомендации МОК международным федерациям и организаторам крупных спортивных мероприятий остаются в силе. Следовательно, это, как говорит ИИХФ, «теоретическая позиция для посева» и ничего больше», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Олимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.