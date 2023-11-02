Нападающий Энди Андреофф назвал клуб НХЛ, который похож на «Сибирь» по стилю игры

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф заявил, что новосибирский клуб и «Нью-Йорк Айлендерс» играют в похожих стилях.

«Можно ли сравнить стиль «Сибири» с какой-нибудь командой из НХЛ? Здесь несколько другой хоккей — более оборонительного плана, в средней зоне часто два либо три игрока тебя встречают. В этом смысле мои последние два года в системе «Айлендерс» свойственны и КХЛ, и где-то «Сибири», — сказал Андреофф в интервью Metaratings.ru.

32-летний Андреофф ранее выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз», а также «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Всего в НХЛ он провел 188 игр, отметившись 27 (14+13) баллами за результативность.

В текущем сезоне на счету Андреоффа 24 игры, в которых он набрал 7 (5+2) очков.