Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, повлияли ли отменённые шайбы на «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Спартаком» (3:0) рассказал, повлияли ли отменённые шайбы на красно-белых.

«Отменённые шайбы «Спартака» — один из ключевых моментов матча? Возможно. Можно согласиться, можно – нет. Моё мнение такое: это начало матча, ещё играть очень долго. Каждый реагирует по-своему. Я не думаю, что «Спартак» переживал.

Молодёжное звено? Ребята поставлены в очень жёсткие рамки, очень жёсткий игровой режим. Нечасто выходят. Иногда пропускают много смен подряд. Тем не менее молодцы. Забили важный гол, нашли в себе силы. Рад за них. Но, как всегда, можно добавить: есть над чем работать, много деталей. У них сложный график в плане игрового времени. Поэтому молодцы, но будем продолжать с ними работать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.