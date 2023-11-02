Верба: самое главное — здоровья Зинченко. А так драка и драка, ничего особенного

Нападающий «Авангарда» Марк Верба после победы над СКА (5:3) пожелал здоровья нападающему армейского клуба Иваном Зинченко с кем провёл драку в матче.

«Самое главное — здоровья Зинченко, чтобы у него всё было хорошо. А так драка и драка, ничего особенного», — сказал Верба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, по итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку. В текущем сезоне Верба сыграл за омский клуб два матча без набранных баллов.

В следующем матче регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» отправится в Сочи, где встретится с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.