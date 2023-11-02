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Форвард СКА: переигрываем соперников по голевым моментам в два раза. Всё будет хорошо

Форвард СКА: переигрываем соперников по голевым моментам в два раза. Всё будет хорошо
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Форвард СКА Андрей Чивилёв прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:5) в Санкт-Петербурге.

«Хороший матч, но нас опять подводит реализация. Создаём в два раза больше, переигрываем соперника по голевым моментам, но реализация страдает. Конечно, приятно забить первый гол в СКА. Запомню этот момент. Бывает такое в хоккее, что удача не на нашей стороне. По себе знаю, что это всё копится, а потом как пробивается, и всё заходит как по маслу. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Чивилёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» отправится в Сочи, где встретится с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.

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