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Варламов стал третьим российским вратарём с 40 «сухими» матчами за карьеру в НХЛ

Варламов стал третьим российским вратарём с 40 «сухими» матчами за карьеру в НХЛ
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Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов оформил шат-аут в матче с «Вашингтоном» (3:0). Россиянин отразил все 32 броска и был признан первой звездой матча. Отметим, что Варламов оформил второй подряд «сухой» матч.

Этот «сухой» матч стал 40-м в карьере Варламова. Таким образом, Семён стал лишь третьим российским вратарём, кто сделал минимум 40 шат-аутов. Двумя другими россиянами с подобным достижением являются Николай Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).

Напомним, прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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