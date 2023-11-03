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В «Торпедо» рассказали, почему отказались проводить матч КХЛ на открытом воздухе

В «Торпедо» рассказали, почему отказались проводить матч КХЛ на открытом воздухе
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Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов заявил, что клуб не сможет провести матч на футбольном стадионе 7 января, как планировалось ранее.

«Если бы мы проводили этот матч в январе, то до него оставалось бы мало времени. Конечно, на подготовку мероприятия такого масштаба нужно больше времени закладывать. В подготовке такого мероприятия задействован не только наш клуб, но и руководство региона, то есть очень много людей, которые были бы заняты в этом проекте. Сами прекрасно представляете, сколько нужно было бы проделать работы, заключить договоров с компаниями и контрагентами. Понятно, что за два месяца такое проблематично было организовать. Если заниматься такими вещами, то нужно делать их достойно, красиво, чтобы у людей остались хорошие воспоминания о таких мероприятиях.

Речь больше идёт о футбольном поле, так как есть большие проблемы с сохранением травы в зимний период. Тем более сезон у футболистов начинается уже в феврале, поэтому есть определённые нюансы. Игрокам тоже надо где-то готовиться к продолжению сезона, стадион надо же готовить к чемпионату. Сама по себе это хорошая идея. Хоккей, как вы знаете, в Нижнем любят, и, я думаю, на стадионе собралось бы 30-40 тыс. человек без особых проблем. Поэтому отказываться от такого проекта не будем», — цитирует Харламова ТАСС.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял шесть матчей турнира. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород». Вместимость стадиона составляет 44 899 человек.

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