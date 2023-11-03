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Экс-защитник КХЛ Валерий Васильев подписал контракт с клубом словацкой экстралиги

Экс-защитник КХЛ Валерий Васильев подписал контракт с клубом словацкой экстралиги
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Бывший защитник молодёжной сборной России Валерий Васильев подписал контракт с клубом словацкой экстралиги «Липтовски Микулаш», сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Сокол» и «Югру» в ВХЛ. В 43 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Васильев набрал 16 (6+10) очков. Показатель полезности игрока составил «+7». Всего в ВХЛ на его счету 63 встречи и 23 (8+15) баллов за результативность.

В КХЛ Васильев выступал за «Северсталь», «Амур», «Авангард», «Спартак», «Торпедо», «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ игрок обороны провёл 295 матчей, в которых набрал 52 очка — забросил 18 шайб и отдал 34 результативные передачи с показателем полезности «-19».

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