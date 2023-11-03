Главный тренер «Вашингтона» покритиковал Протаса и вернул в состав Алексеева

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал об изменениях в составе перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс», который пройдёт в воскресенье.

Напомним, в последней встрече «столичные» уступили дома «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3). «Кэпс» идут на 13-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.

В частности, Карбери сообщил, что место в воротах вместо Дарси Кемпера займёт Чарли Линдгрен, белорусский нападающий Алексей Протас поднимется в третье звено, а в третьей паре защитников выйдет россиянин Александр Алексеев.

«Пытаюсь встряхнуть ситуацию. Были некоторые вещи, которые мне не понравились вчера вечером от Сонни (Милано. — Прим. «Чемпионата»), и отчасти от Протаса. Мы должны посмотреть на себя… это результат того, что мы недостаточно хорошо справляемся со своей работой», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Алексеев сыграл в четырёх матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ, в которых не отметился результативными действиями. На счету Протаса восемь матчей и один ассистентский балл.