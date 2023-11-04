Денисенко — лучший бомбардир фарм-клуба «Вегаса» с 11 очками в 9 матчах сезона АХЛ

Российский нападающий Григорий Денисенко стал автором двух результативных передач в матче АХЛ с «Эбботсфордом» (5:2).

23-летний форвард за девять матчей текущего сезона АХЛ набрал 11 (4+7) очков. Он возглавил список лучших бомбардиров фарм-клуба «Вегаса», обогнав Шелдона Ремпала с 10 (6+4) очками в девяти играх.

Напомним, «золотые рыцари» забрали 23-летнего форварда с драфта отказов 7 октября, когда от услуг игрока отказалась «Флорида Пантерз». День спустя «Вегас» отправил россиянина в АХЛ.

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи.