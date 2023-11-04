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Главный тренер СКА Ротенберг дисквалифицирован на один матч за публичную критику судей

Главный тренер СКА Ротенберг дисквалифицирован на один матч за публичную критику судей
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на один матч главного тренера СКА Романа Ротенберга за публичную критику арбитров в послематчевом интервью.

«По окончании матча СКА – «Авангард» главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Сегодня, 4 ноября, СКА на выезде сыграет с подмосковным «Витязем». Начало матча — в 17:00 мск.

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