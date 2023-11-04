«Приятно вернуться в Сан-Хосе». Карлссон поделился ожиданиями от встречи с бывшим клубом

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон поделился ожиданиями от матча с «Сан-Хосе». Это будет первая встреча с бывшим клубом на площадке «Шаркс».

«У меня осталось здесь много хороших воспоминаний. Я надеюсь получить их ещё больше в завтрашнем матче. Приятно вернуться в Сан-Хосе. Будет приятно увидеть много знакомых лиц и встретить много людей, которых я давно не видел.

Однако мы намерены победить. Несмотря на то что наши результаты пока далеки от ожидаемых, я всё равно чувствую, что мы хорошая хоккейная команда. Мы собираемся прибавлять игру за игрой», — цитирует Карлссона пресс-служба клуба.

Карлссон набрал 243 (52+191) очка в 293 матчах регулярного чемпионата за пять сезонов в составе «Шаркс». В текущем сезоне Карлссон набрал шесть очков (2+4) в девяти матчах.