Обмен года в НХЛ! «Питтсбург» собрался за Кубком Стэнли с лучшим защитником лиги

Главный обмен года в НХЛ официально свершился – в Питтсбург едет лучший защитник прошедшего сезона Эрик Карлссон. О потенциальной сделке говорили на протяжении всего последнего месяца, но «пингвины» смогли уладить все формальности с «акулами» только сейчас – ставший на днях генеральным менеджером пенсильванцев Кайл Дубас своим первым действием на новом посту подтвердил серьёзные намерения «Пингвинз» пойти за шестым Кубком Стэнли в истории франшизы.

В случившемся трейде не обошлось без посредника – немаловажную роль в переходе шведского хоккеиста в «Питтсбург» сыграл «Монреаль», выгода которого в этой ситуации не очень понятна. Но обо всём по порядку.

Чтобы заполучить Карлссона, «пингвинам» было необходимо устранить две проблемы – переполненный состав (24 игрока на односторонних контрактах при допустимых 23 в заявке) и раздутую платёжку (до обмена «Пингвинз» превышали лимит зарплат на $ 3,2 млн).

Кандидатов на выход было немного – бóльшая часть игроков основы, которые могли представлять реальную ценность для «Шаркс» или «Канадиенс», защищена полными или частичными запретами на обмен, а Монреаль и Сан-Хосе в хоккейном плане далеко не самые перспективные места для переезда прямо сейчас.

«Не повезло» игрокам, чьи контракты таких опций не предусматривали – «акулам» от «Питтсбурга» достались Микаэль Гранлунд, пополнивший состав «Пингвинз» всего пять месяцев назад, и Ян Рутта, которому годом раннее предшественник Кайла Дубаса Рон Хекстолл подарил контракт жизни. В Канаду же отправились Кейси Десмит и Джефф Питри. Правда, в соглашении последнего запрет на обмен всё-таки был – при заключении договора американский защитник обозначил список из 15 команд, в которые он не хотел бы переходить. «Монреаля» в нём не было по одной простой причине – тот самый договор был заключен как раз таки с «Канадиенс» ещё в 2020 году. При этом «пингвины» пошли и на небольшие уступки, удержав 25% от зарплаты Джеффа – забирать его полный кэпхит в размере $ 6,25 млн в Квебеке не согласились.

Джефф Питри в «Монреале» Фото: David Kirouac/Zuma/ТАСС

Вдобавок к этим игрокам канадцам достались выбор во втором раунде на драфте 2025 года и не вылезающий из АХЛ 22-летний форвард Натан Легаре, а в Калифорнию отправился условный пик первого раунда следующего драфта. Но и это ещё не всё: от «акул», удержавших 13% зарплаты Карлссона, «Питтсбург» получил ахаэловца Диллона Хамалюка и выбор в третьем раунде драфта-2026, а от «Хабс», отправивших в «Шаркс» Майка Хоффмана, форварда Рема Питлика.

Общая картина выглядит так:

«Питтсбург» «Сан-Хосе» «Монреаль» з. Эрик Карлссон — $ 10 млн ($ 1,5 млн удержано) н. Микаэль Гранлунд — $ 5 млн з. Джефф Питри — $ 4,6875 млн ($ 1,5625 млн удержано) н. Рем Питлик – $ 1,1 млн з. Ян Рутта — $ 2,75 млн в. Кейси Десмит – $ 1,8 млн н. Диллон Хамалюк (АХЛ) н. Майк Хоффман — $ 4,5 млн н. Натан Легаре (АХЛ) Выбор в третьем раунде драфта-2026 Условный выбор в первом раунде драфта-2024 Выбор во втором раунде драфта-2025

На мой взгляд, явных выгодоприобретателей по итогам этого обмена нет. «Сан-Хосе» однозначно продешевил – за самый ценный актив «акулы» получили лишь один пик в первом раунде, да и тот перенесётся на год позже, если «Питтсбург» будет выбирать в первой десятке. От игроков, которых «Шаркс» получили взамен, много пользы не будет в силу возраста и нестабильности каждого из новичков. Команде всё ещё необходима перестройка, которая, видимо, отложится ещё на пару лет – «Сан-Хосе» скинул ужасный контракт Карлссона, однако совокупный кэпхит Гранлунда, Рутты и Хоффмана вместе с удержанной суммой превышают изначальную зарплату шведа и почти не оставляют места под потолком. Благо что контракт канадца истекает всего через год, а соглашения европейцев – через два.

Хотя ГМ «акул» считает, что его команда осталась в плюсе: В «Сан-Хосе» прокомментировали переход Карлссона в «Питтсбург»

Выгода «Монреаля» здесь ещё более спорна – драфт-пиками канадцы и так не были обделены, в перестройку не спешили, но при этом не захотели терпеть последний год абсолютно не мешавшего команде Хоффмана и отдали Питлика – одного из немногих опытных игроков боттом-6, которая у «Хабс» под конец сезона выглядела ну совсем уж печально. Болельщикам «Питтсбурга» стоит к нему присмотреться: для нижних звеньев «пингвинов» 27-летний универсал может стать важным игроком, ещё и за небольшие деньги. Из плюсов для «Канадиенс» – возвращение Питри, который должен вновь стать лидером обороны и «воспитателем» для многообещающих Кейдена Гуле и Джастина Бэррона.

Главный же вопрос к «Монреалю» — для чего клуб взял на себя чужую проблему в виде перебора вратарей? Кейси Десмит сперва был одним из трёх голкиперов с односторонним контрактом в «Питтсбурге», а теперь будет в такой же ситуации в составе «Канадиенс». Теперь уже «Хабс» необходимо от кого-то избавляться, и выбор этот будет не из лёгких – из трио Аллен — Десмит — Монтембо ни один не тянет на роль первого номера.

Теперь непосредственно о главных виновниках торжества. Свои основные задачи «Питтсбург» выполнил – ростер почищен, платёжка почти сокращена до требуемой суммы (сверх потолка ещё $ 80 тыс. – допустим, кто-то из основы пройдёт через драфт отказов, хотя странно, что этот вопрос не был решён в ходе обмена), Карлссон выменян.

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Значит ли это, что «пингвины» готовы идти за Кубком Стэнли? Вряд ли.

Во-первых, сейчас в «Питтсбурге» собран очень возрастной состав – каждому из легендарного трио Кросби — Малкин — Летанг перевалило за 35, Карлссону уже 33, игрокам вроде Эллера, Раста, Смита и Картера тоже за 30. Кампания с девизом «в бой идут одни старики» может быть успешна в регулярном чемпионате (хотя в прошлом сезоне мы увидели обратное), но в плей-офф такой вариант в нынешних реалиях обречён на провал даже с такими мастерами.

Во-вторых, любой команде-контендеру необходим топовый голкипер, коего у «пингвинов» всё ещё нет. Конечно, пример Эдина Хилла показывает, что стать таким можно буквально в любой момент, но в способность Тристана Джерри выдать такой же сильный отрезок уже как-то совсем не верится.

В-третьих, далеко не факт, что Карлссон повторит успех прошлого сезона. Напомню, за три предыдущих регулярки Эрик в совокупности набрал 97 очков – может, этот год был просто исключением, последней вспышкой? Конечно, можно сказать, что раньше всему виной было разделение роли лидера обороны с Брентом Бёрнсом, которого, по слухам, швед ненавидит, но тогда это просто непрофессионально, что, опять же, не скажет ничего хорошего о 33-лëтнем защитнике.

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Пригласив Карлссона, новое руководство «Питтсбурга» пошло ва-банк. В клубе понимают, что другой возможности для Кросби и Ко выиграть Кубок больше может не быть. Но есть ощущение, что «пингвины» положились не на того человека.