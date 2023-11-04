Кевин Хейз прокомментировал первые заброшенные шайбы за «Сент-Луис»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Кевин Хейз прокомментировал свои первые заброшенные шайбы за новый клуб.

В домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), который прошёл минувшей ночью, Хейз отметился дублем.

«Определённо испытал облегчение. Я чувствую, что пока не был особенно заметен в этом сезоне. Я работал над этим, но забросить первую шайбу было на самом деле приятно. Прекрасное чувство.

Думаю, каждый из нас старался победить сегодня. Для нашей команды было ключевым доходить до ворот и выигрывать там борьбу. Думаю, мы сделали большую работу в этом аспекте», — приводит слова Хейза официальный сайт НХЛ.

Напомним, 31-летний Кевин Хейз перешёл в «Сент-Луис» 27 июня в результате обмена из «Филадельфии Флайерз».