Виктор Козлов: у Ежова было мало работы, но были моменты, где нужно было тащить

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ над «Сибирью» (2:0).

«Важно было после матча с «Ак Барсом» продолжить играть чётко, солидно, с эмоциями. Хорошо, что забили быстрые два гола в начале встречи. «Сибирь» хорошо играет в обороне, сворачивая «конверт», отдавая периметр. Они вроде отдают инициативу, но опасно контратакуют. Концентрация команды была на пределе все 60 минут, для Ежова был непростой матч, мало работы, но были моменты, где нужно было тащить. Огромное спасибо болельщикам, сегодня опять собралась полная арена.

В чём была задумка при создании звена Шмелёв – Кузьмин – Дроздов? Шмелёв вернулся в состав, он с Шаровым неплохо выглядели вместе. Дроздов пошёл к Хмелевски и Ливо, они играют на тех же скоростях, у них получалось создавать моменты. Мы пытаемся создать четыре звена, которые будут создавать моменты и забивать.

В чём причина большого количества удалений у команд? Вначале были сложности в том, что не было ритма игры. Удаления – это эмоции, дисциплина. Мы не можем так удаляться, потому что наша сила – когда у нас все четыре звена в игре, тогда мы играем качественнее», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, эта победа стала уже третьей подряд для «Салавата Юлаева». До этого уфимский клуб обыграл также дома «Ак Барс» (3:1) и «Амур» (4:1). Команда Виктора Козлова набрала 33 очка в 26 играх текущего регулярного сезона. Свой следующий матч клуб из столицы Башкортостана проведёт 6 ноября дома с «Нефтехимиком».