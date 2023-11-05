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Бриндамор: думаю, что у Орлова гора с плеч упала

Бриндамор: думаю, что у Орлова гора с плеч упала
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) высказался об игре защитников команды, которые сегодня забросили две шайбы «ураганов» в этой встрече. Сначала отличился Джейлен Чатфилд, а затем свой первый гол после перехода в «Харрикейнз» забил и Дмитрий Орлов.

«Приятно, что два защитника забили, особенно Орлов, так как он новичок в команде. Думаю, у него гора упала с плеч», — сказал Бриндамор после завершения встречи.

В составе победителей в сегодняшней встрече в основное время отличились Чатфилд, Орлов, а также Еспери Котканиеми. Форвард Андрей Свечников записал в свой актив две результативные передачи. Основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3. На второй минуте овертайма у гостей отличился Себастьян Ахо, чем принёс победу своему клубу.

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