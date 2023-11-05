Три дубля помогли «Вегасу» разгромить «Колорадо». Александр Георгиев пропустил 7 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 7:0 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В составе «Голден Найтс» дублями отметились Джек Айкел, Вильям Карлссон и Майкл Стоун. Примечательно, что Стоун обе свои шайбы забросил при игре в меньшинстве. Ещё один гол на счету Уильяма Каррье. Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Дорофеев.

Ворота «Колорадо» защищал российский голкипер Александр Георгиев, который провёл полную встречу и пропустил семь шайб, сумев отразить лишь 28 бросков из 35. Его соотечественник нападающий Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности "-4".