Три дубля помогли «Вегасу» разгромить «Колорадо». Александр Георгиев пропустил 7 шайб
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 7:0 в пользу команды Брюса Кэссиди.
В составе «Голден Найтс» дублями отметились Джек Айкел, Вильям Карлссон и Майкл Стоун. Примечательно, что Стоун обе свои шайбы забросил при игре в меньшинстве. Ещё один гол на счету Уильяма Каррье. Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Дорофеев.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Стивенсон) – 16:50 (sh) 2:0 Айкел (Маршессо, Пьетранджело) – 29:35 3:0 Каррье (Стоун, Стивенсон) – 32:57 4:0 Айкел (Стоун, Теодор) – 33:49 (pp) 5:0 Стоун – 43:22 (sh) 6:0 Карлссон (Дорофеев) – 49:13 7:0 Карлссон (Дорофеев, Амадио) – 54:43
Ворота «Колорадо» защищал российский голкипер Александр Георгиев, который провёл полную встречу и пропустил семь шайб, сумев отразить лишь 28 бросков из 35. Его соотечественник нападающий Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности "-4".
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2023
-
08:12
-
08:12
-
08:01
-
07:53
-
07:51
-
07:40
-
07:30
-
07:15
-
07:08
-
07:05
-
07:00
-
06:45
-
06:30
-
06:20
-
06:13
-
06:06
-
06:05
-
05:54
-
05:23
-
05:02
-
04:55
-
04:53
-
04:52
-
04:39
-
04:13
-
03:18
-
02:44
-
01:30
- 4 ноября 2023
-
23:59
-
23:52
-
23:40
-
23:11
-
22:53
-
22:34
-
22:21
Партнерский контент