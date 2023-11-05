Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три дубля помогли «Вегасу» разгромить «Колорадо». Александр Георгиев пропустил 7 шайб

Три дубля помогли «Вегасу» разгромить «Колорадо». Александр Георгиев пропустил 7 шайб
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 7:0 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В составе «Голден Найтс» дублями отметились Джек Айкел, Вильям Карлссон и Майкл Стоун. Примечательно, что Стоун обе свои шайбы забросил при игре в меньшинстве. Ещё один гол на счету Уильяма Каррье. Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Дорофеев.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Стивенсон) – 16:50 (sh)     2:0 Айкел (Маршессо, Пьетранджело) – 29:35     3:0 Каррье (Стоун, Стивенсон) – 32:57     4:0 Айкел (Стоун, Теодор) – 33:49 (pp)     5:0 Стоун – 43:22 (sh)     6:0 Карлссон (Дорофеев) – 49:13     7:0 Карлссон (Дорофеев, Амадио) – 54:43    

Ворота «Колорадо» защищал российский голкипер Александр Георгиев, который провёл полную встречу и пропустил семь шайб, сумев отразить лишь 28 бросков из 35. Его соотечественник нападающий Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности "-4".

Материалы по теме
11 самых высокооплачиваемых игроков нового сезона НХЛ
11 самых высокооплачиваемых игроков нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android