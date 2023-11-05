Задоров провёл жёсткий силовой приём против форварда «Сиэтла», который влетел в борт

Защитник «Калгари» Никита Задоров по ходу матча с «Сиэтлом» (6:3) отметился жёстким силовым приёмом. Россиянин смёл с ног форварда «Кракен» Тая Картье. Нападающий «Сиэтла» от удара потерял равновесие и ударился спиной о борт. Силовой приём был проведён по правилам и не был наказан штрафом.

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В прошедшем матче Задоров отметился результативной передачей и двумя штрафными минутами. Россиянин нанёс два броска по воротам, применил один силовой приём и закончил матч с положительным показателем полезности «+1». «Калгари» прервали шестиматчевую серию поражений и одержали лишь третью победу в 11 матчах.

Следующий матч «Калгари» проведёт на домашней площадке 8 ноября. «Сиэтл» 8 ноября встретится с «Аризоной» на выезде.